Mann hebt mit Oldtimer ab: 100.000 Euro Schaden

Gottschalk schmeißt sein letztes „Wetten, dass..?“ allein Der Entertainer Thomas Gottschalk wird sein letztes Wetten, dass..? im November völlig solo über die Bühne bringen. Thomas Gottschalk führt als alleiniger Gastgeber durch die Sendung, erläuterte eine ZDF-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im August dieses Jahres hatte der Sender zwar den 73-jährigen Gottschalk als Gastgeber in Offenburg bestätigt, allerdings damit noch keine Details zur Frage eines Co-Hosts genannt.