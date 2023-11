Mann greift Polizisten an

Ein 35-Jähriger soll im niederbayerischen Deggendorf zwei Polizisten angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der Mann zuvor mit einer 24 Jahre alten Frau am Freitagabend auf offener Straße in einen Streit geraten sein und nach ihr getreten haben. Als die Beamten den Mann festnehmen wollten, versuchte die Frau den Angaben zufolge mehrfach, ihren Bekannten zu befreien. Auch habe sich der 35-Jährige gewehrt, indem er um sich geschlagen, die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht und ihnen ins Gesicht gespuckt haben soll. Die Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Der Mann und die Frau verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.