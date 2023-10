Mann greift mehrere Radfahrer in Mannheim an

Ein 31-Jähriger soll in Mannheim mindestens drei Radfahrer angegriffen haben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, stieß der betrunkene Täter am Vorabend eine 39-Jährige von ihrem Fahrrad und verletzte sie leicht. Zudem habe er ihr gedroht und gegen ihr auf dem Boden liegendes Fahrrad getreten. Nachdem der Mann anschließend weitere Radfahrer angegriffen habe, habe ihn eine Polizeistreife vorläufig festgenommen. Warum der Mann die Radler attackierte, war zunächst unklar. Gegen den 31-Jährigen wird unter anderem wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.