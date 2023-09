Mann greift Lebensgefährtin an: Polizei stoppt ihn mit Taser

Mehr zum Thema

Katze in Sprendlingen-Gensingen angeschossen Eine Katze ist in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) angeschossen worden. Beim Tierarzt wurde ein Projektil aus ihrem Bauch operiert, wie die Polizeiinspektion Bingen am Freitag mitteilte. Das Tier überlebte demnach schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Montagmorgen oder -vormittag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Über 10.000 offene Ermittlungsverfahren im Saarland Bei den saarländischen Staatsanwaltschaften stapeln sich die Akten: Über 10.000 offene Ermittlungsverfahren gab es am 30. Juni 2023. Die Zahl der unerledigten Fälle ist damit im Vergleich zum selben Stichtag 2021 um 39 Prozent angestiegen, wie der deutsche Richterbund am Donnerstag in Berlin mitteilte. Damals waren 7447 Verfahren offen.