Mann gibt sich als Polizist aus

Zwei Verletzte bei Brand in Stuttgart Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Stuttgart sind zwei Bewohner verletzt worden - einer von ihnen schwer. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, brach der Brand am Sonntagvormittag aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung. Unter anderem mit zwei Drehleitern bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer und löschten es eigenen Angaben zufolge nach kurzer Zeit. Die beiden Bewohner kamen in Kliniken. Ihre Wohnung war durch den Brand nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers blieb erst einmal unklar.