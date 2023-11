Mann getötet, um ins Gefängnis zu kommen?: Mordprozess

Mehr zum Thema

Pfleger soll alte Menschen misshandelt haben Ein Altenpfleger hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft in einem Pflegeheim in Seubersdorf (Landkreis Neumarkt) mehrere alte Menschen misshandelt. Das Amtsgericht Neumarkt entscheide nun, ob es zu einem Verfahren komme, teilte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag mit.

Vermisster 55-jähriger Urlauber in Bergen gerettet Ein 55-jähriger Wanderer ist bei Schwaz in Österreich durchnässt und unterkühlt von der Bergrettung gefunden worden. Der Belgier kam in ein Krankenhaus. Angehörige hatten den Wanderer am Samstagabend nach zwei Tagen ohne Kontakt als vermisst gemeldet, wie die Polizei Tirol am Sonntag mitteilte.