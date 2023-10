Mann gesteht Mord - „Stehe der Tat fassungslos gegenüber“

Mehr zum Thema

Hackerangriff auf IT-Dienstleister hat Folgen für Kommunen Wer zum Wochenauftakt zum Amt wollte, der könnte in bestimmten Teilen Nordrhein-Westfalens vergeblich unterwegs gewesen sein. Denn Hacker haben einen IT-Dienstleister, der für eine Vielzahl an Kommunen tätig ist, lahmgelegt.