Mann gerät in Hannover unter Straßenbahn und stirbt

Trainerwechsel: Osnabrück verliert Testspiel gegen Duisburg Drei Tage nach der Trennung von Trainer Tobias Schweinsteiger hat Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück auch ein Testspiel gegen den MSV Duisburg verloren. Mit dem Interimscoach Martin Heck an der Seitenlinie unterlagen die Niedersachsen dem Tabellenletzten der 3. Liga am Freitag mit 1:2 (0:1).

Industrie erzeugt 5 Prozent weniger Strom als im Vorjahr Die niedersächsische Industrie hat im vergangenen Jahr weniger Strom produziert als im Vorjahr. Insgesamt knapp 7,5 Milliarden Kilowattstunden erzeugten die Betriebe 2022 in ihren eigenen Kraftwerken, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Hannover am Freitag mitteilte. Das waren rund 5 Prozent weniger als im Vorjahr.