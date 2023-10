Mann findet über tausend Euro und geht zur Wache

Mehr zum Thema

Mehrere Festnahmen bei Einsatz wegen Eigentumskriminalität Bei einem größeren Polizeieinsatz in Arnsberg hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen. Der Einsatz finde in Wohnstraßen in der Nähe des Bahnhofs statt und dauere noch an, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Dem Einsatz sind Ermittlungen unserer Kriminalpolizei im Bereich der Eigentumskriminalität vorausgegangen, teilte die Polizei auf X, vormals Twitter, mit. Beteiligt seien Beamte der Kriminal- und der Bereitschaftspolizei.

Musiker Patrice fremdelt noch mit Berlin Der gebürtige Rheinländer Patrice lebt mittlerweile überwiegend in Berlin, ist mit der Stadt aber noch nicht ganz warm geworden. Ich bin mehr im Raum Köln verwurzelt - mag ich lieber, sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. In Berlin werde viel geredet und ich weiß nicht, ob da immer so viel Substanz ist.