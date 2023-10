Mann fällt durch Autofahrer von Pferd und verletzt sich

Ein Mann ist in Rudolstadt durch einen Autofahrer von seinem Pferd gefallen und schwer verletzt worden. Der unbekannte Fahrer floh daraufhin vom Unfallort im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war am 2. Oktober gegen Mittag mit einer Frau hintereinander auf Pferden durch den Ortsteil Mörla geritten. Der unbekannte Fahrer, schätzungsweise im Alter von 60 bis 70 Jahren, war dabei laut Polizei so dicht an den Pferden vorbeigefahren, dass das Pferd des Mannes scheute. Bei dem Versuch, das Tier zu beruhigen, wurde der Mann abgeworfen und von dem Pferd zweimal getreten.

Der Fahrer hielt zunächst in einiger Entfernung an und fragte, ob Hilfe benötigt werde. Nachdem ihm gesagt wurde, dass ein Handy benötigt werde, stieg der ältere Mann nach Angaben der Polizei in sein Auto und fuhr davon. Der Reiter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.