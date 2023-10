Mann fährt mit 100 Stundenkilometern durch Ludwigshafen

Mehr zum Thema

RTL

Stabilus will US-Industriezulieferer Destaco kaufen Der Koblenzer Autozulieferer wagt eine große Übernahme in den USA. Dabei setzt das Unternehmen auf den Trend zu Automatisierungen in der Produktion.

RTL

IG Metall erhöht Druck für Stahlumbau an der Saar Die IG Metall sieht den sozial-ökologischen Umbau der Stahlindustrie im Saarland in Gefahr. Der Leiter des Gewerkschaftsbezirks Mitte, Jörg Köhlinger, mahnte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), den Förderantrag der Industrie zu bewilligen. Wenn nicht bald etwas passiert, ist die Transformation im Saarland hochgradig gefährdet. Es ist fünf vor zwölf, erklärte Köhlinger. Für Donnerstag kommender Woche (19. Oktober) ist an den Standorten Dillingen und Völklingen ein Stahl-Aktionstag angesetzt, zu dem die IG Metall eine fünfstellige Teilnehmerzahl erwartet.