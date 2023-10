Mann fährt Frau und Kind an: Hinweise auf gezielte Attacke

Mehr zum Thema

Roth gegen Schließung von Stalag 326: Kritik an CDU und AfD Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will die Schließung der Gedenkstätte Stalag 326 in Ostwestfalen abwenden und hat die Ablehnung der Finanzierung durch den Gütersloher Kreistag kritisiert. Sie werde die Verantwortlichen auf der Landesebene und der kommunalen Ebene zu einem klärenden Gespräch bitten, teilte die Grünen-Politikerin am Sonntag mit.

Erntedank mit Steinmeier: Erntekrone für Bundespräsidenten Landwirte und Kirchenvertreter haben zum Erntedankfest im Kreis Lippe eine Erntekrone an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier übergeben. Damit wird traditionell der Abschluss der Erntesaison gefeiert. Steinmeier würdigte bei dem Besuch am Sonntag in Kalletal die Arbeit von Landwirtinnen und Landwirten und betonte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, wie wichtig die Arbeit der Bauern sei, wie der Deutsche Bauernverband am Sonntag mitteilte. Reiche Ernten und gefüllte Getreidesilos seien keine Selbstverständlichkeit.