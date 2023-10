Mann fährt Ehefrau und Kind an: Ermittler suchen Zeugen

Fünf Tage nach dem tödlichen Angriff eines 25-Jährigen auf seine Frau in Duisburg suchen die Ermittler einen wichtigen Zeugen. Der Mann mittleren Alters mit einer Kappe und blauen Weste habe sich am vergangenen Sonntag in unmittelbarer Nähe des Tatgeschehens aufgehalten, seine Beobachtungen könnten für das Verfahren sehr wichtig sein, betonten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag.

Der 25-Jährige soll absichtlich seine Frau und sein Kind angefahren und dann die Frau mit Schlägen und Tritten tödlich verletzt haben. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft und äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

Sein 17 Monate alter Junge schwebte am Freitag weiter in Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand hat sich jedoch leicht verbessert. Der Tatverdächtige soll nach einem Streit auch sein Kind im Buggy gezielt mitten in einem Wohngebiet mit dem Auto angefahren haben. Die 19-Jährige war am Montag an den Folgen der Schläge und Tritte gestorben. Das Kind kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.