Mann fährt betrunken und ohne Führerschein: Schwer verletzt

Parfümdieb auf frischer Tat ertappt Ein Ladendieb ist in Zwickau auf frischer Tat ertappt worden. Der 38-Jährige habe in einer Drogerie in der Inneren Plauenscher Straße Parfüms im Wert von rund 1500 Euro gestohlen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Ladendetektiv stellte den Mann laut Polizei am Freitagvormittag, er wurde vor Ort festgenommen.

Auffahr- und Wildunfall: 11.000 Euro Schaden Bei einem durch ein Reh verursachten Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos in Lengenfeld (Vogtlandkreis) ist ein Schaden von 11.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall am Freitag niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem ein 55-jähriger Autofahrer ein Reh mit seinem Wagen erfasste hatte, erkannte eine 61-Jährige die Situation zu spät. Sie bremste nach Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig und schob so die beiden vor ihr fahrenden Autos auf den Wagen des 55-Jährigen auf. Das Fahrzeug der 61-Jährigen und der Wagen einer 27-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.