Mann fährt betrunken gegen Autos: Über 35.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Seniorin gerät in Gegenverkehr: Zwei Frauen verletzt Eine 36-jährige und eine 84-jährige Autofahrerin sind bei der Kollision ihrer Autos in Bochum verletzt worden. Die Seniorin sei am frühen Samstagabend mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen der jüngeren Frau kollidiert, teilte die Polizei Bochum am Sonntag mit. Die 84-Jährige kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 36-Jährige habe sich auf eigenen Wunsch ebenfalls ins Krankenhaus begeben, sagte eine Sprecherin der Polizei Bochum. Weshalb die Seniorin in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.