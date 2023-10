Mann fährt bei Paderborn gegen Baum: Beifahrer stirbt

Mehr zum Thema

Mann fährt Frau und Kind an: Hinweise auf gezielte Attacke Ein Mann hat in Duisburg eine Frau und ein Kind mit dem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt. Es gebe vermutlich ein Beziehungsverhältnis zwischen den Beteiligten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Demnach gibt es Anzeichen, dass der Mann absichtlich handelte. Dazu werde aber noch ermittelt, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatte Bild darüber berichtet.

Roth gegen Schließung von Stalag 326: Kritik an CDU und AfD Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will die Schließung der Gedenkstätte Stalag 326 in Ostwestfalen abwenden und hat die Ablehnung der Finanzierung durch den Gütersloher Kreistag kritisiert. Sie werde die Verantwortlichen auf der Landesebene und der kommunalen Ebene zu einem klärenden Gespräch bitten, teilte die Grünen-Politikerin am Sonntag mit.