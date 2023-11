Mann duscht in Arzt-Bereitschaftszimmer: Polizei ermittelt

Mehr zum Thema

Drei Jahre Haft für Angriff in Augsburger Innenstadt Weil er am Silvestertag des vergangenen Jahres einen Mann ins Koma geprügelt hat, muss ein 19-Jähriger für drei Jahre in Haft. Das Amtsgericht Augsburg verurteilte den Mann am Donnerstag nach Jugendstrafrecht, weil er dem 44-jährigen Opfer am Augsburger Königsplatz einen schweren Faustschlag gegen den Kopf verpasst hatte. Ein zweiter Täter, der ebenfalls auf das Opfer eingeschlagen hatte, wurde verwarnt und muss an einem Anti-Aggressions-Training teilnehmen.

Eon: Reiche Stromernte in bayerischen Solaranlagen Das Wetter war für Solaranlagen-Besitzer in Bayern in diesem Sommer relativ günstig. Von Anfang Juli bis Ende September habe eine durchschnittliche Solardachanlage auf einem Einfamilienhaus im Freistaat 2922 Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugt, teilte Deutschlands größter Energieversorger Eon mit. Das sei bundesweit Spitze. Eine vergleichbare Anlage in Hamburg am Ende der Rangliste habe nach Daten des Deutschen Wetterdienstes nur 2525 kwh gebracht.