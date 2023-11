Mann dreht Gasflaschen in Wohnung auf: Haus evakuiert

Mehr zum Thema

Aktivisten müssen Klimacamp in Freiburg zeitweise abbauen Das Klimacamp in der Freiburger Innenstadt muss für den Weihnachtsmarkt vorübergehend abgebaut werden. Dies entschied das Verwaltungsgericht der Universitätsstadt am Donnerstag. Es lehnte einen Eilantrag eines Aktivisten gegen die Anweisung der Stadt ab. Die Anordnung sei nach der überschlägigen Prüfung rechtmäßig. Die Stadt habe zu Recht angenommen, dass der Weihnachtsmarkt auf dem gesamten Rathausplatz auch im Lichte der Versammlungsfreiheit gegenüber dem Klimacamp vorrangig sei. Der Markt feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. (AZ 4 K 3372/23)