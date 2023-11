Mann bricht in Wohnung ein und bedient sich am Kühlschrank

Ein Mann ist im Saale-Holzland-Kreis in eine Wohnung eingebrochen und hat sich am Kühlschrank bedient. Der 56-Jährige sei betrunken gewesen und habe einen Stein durch ein Fenster geworfen, um in die Wohnung in Eisenberg zu gelangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Mieterin der Wohnung alarmierte am Donnerstagabend die Polizei. Der 56-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.