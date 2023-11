Mann beschädigt mit Autos nach Kneipenbesuch 13 Fahrzeuge

Insgesamt 13 Fahrzeuge soll ein Autofahrer in Duisburg nach dem Besuch einer Gaststätte beschädigt haben. Der 18-Jährige habe am frühen Sonntagmorgen mit einem Wagen, in dem er gemeinsam mit einem weiteren Mann unterwegs gewesen sei, zunächst zwei Roller beschädigt und sei dann frontal gegen eine Hauswand gefahren, teilte die Polizei Duisburg mit. Mit dem bereits stark lädierten Auto sei er anschließend mit einem geparkten Wagen kollidiert, sagte ein Polizeisprecher.

In einem anderen Auto flüchtete der Mann daraufhin nach Angaben der Polizei vom Ort des Geschehens - und baute noch vor den Augen der Einsatzkräfte einen weiteren Unfall. Dabei habe er acht weitere Fahrzeuge, einen Baum sowie eine Laterne beschädigt. Der genaue Unfallhergang war am Sonntagmorgen unklar. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß habe die Polizei den 18-Jährigen schließlich festnehmen können. Seinen Beifahrer konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht stellen.

Der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, habe gestanden, vor seiner Fahrt Alkohol sowie Rauschmittel konsumiert zu haben. Der Sachschaden müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher. Unklar blieb zunächst auch, wem die beiden Autos gehörten.