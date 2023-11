Mann bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Mehr zum Thema

Telemedizin: Überwiegend gute Erfahrungen, aber ausbaufähig Hausarztpraxen dürfen ihre Patienten auch mit Hilfe von Telemedizin versorgen. Bislang wurde diese Möglichkeit von den Ärztinnen und Ärzten allerdings nur sehr zögerlich in Anspruch genommen, bedauert Barbara Voß, Leiterin der Techniker Krankenkasse (TK) Hessen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung wäre da, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag der TK zeigte. 90 Prozent finden die Idee von telemedizinisch begleiteten Hausbesuchen gut oder sogar sehr gut. Forsa hatte im Juni insgesamt 1002 Personen ab 18 Jahren in Hessen telefonisch befragt. Bei der Telemedizin beobachten und beraten Ärzte einen Patienten aus der Ferne, etwa per Videoübertragung über Computer oder Handy. Patient und Arzt müssen nicht am gleichen Ort sein.

Zweites NFL-Spiel in Frankfurt: Patriots treffen auf Colts Im Frankfurter Fußball-Stadion wird ein weiteres Saisonspiel der amerikanischen Football-Liga NFL ausgetragen. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) spielen die New England Patriots und die Indianapolis Colts gegeneinander. Die Patriots sind zwar sechsmaliger Super-Bowl-Champion, gehören in dieser Saison aber mit bereits sieben Niederlagen zu den schwächeren Teams. Für die Colts wäre ein Sieg mit Blick auf eine Playoff-Teilnahme wichtig. Vor einer Woche hatte Titelverteidiger Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes in Frankfurt die Miami Dolphins mit 21:14 besiegt.