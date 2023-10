Mann bei Unfall in St. Pauli lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Ferienbeginn: ADAC rechnet mit Staus auf den Autobahnen Der ADAC rechnet zum Beginn der Herbstferien in Hamburg und Schleswig-Holstein mit viel Verkehr auf den Autobahnen. Ab dem späten Freitagnachmittag, aber auch am gesamten Samstag sei die Staugefahr besonders groß, teilte ein Sprecher des ADAC mit. Betroffen sei unter anderem die A1 in Richtung Lübeck und in Richtung Bremen. Auf der A7 sei der Bereich nördlich und südlich des Elbtunnels aufgrund größerer Baustellen stark staugefährdet. Zudem könne das regnerische Wetter zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen, da Autofahrer dann mehr Abstand halten und langsamer fahren müssten.