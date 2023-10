Mann bei Streit in Bad Langensalza schwer verletzt

Mehr zum Thema

Fährtenhund findet vermissten Jungen in Ilmenau Ein Fährtenhund der Polizei hat in Ilmenau im Ilm-Kreis einen vermissten Jungen gefunden. Der 11-Jährige war am Samstagabend durch seine Eltern als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Hund spürte den Jungen in der Nacht zum Sonntag nach mehreren Stunden Suche wohlbehalten in der Nähe seiner Wohnadresse auf.

Dritter Lotto-Millionengewinn in Thüringen in diesem Jahr Die Lottozahlen-Ziehung am vergangenen Samstag hat Thüringen einen Millionengewinn beschert. Der Spieler oder die Spielerin gewann bei 6 aus 49 rund 8,4 Millionen Euro, wie die Thüringer Staatslotterie am Montag mitteilte. Der millionenträchtige Tippschein mit sechs Richtigen und der Superzahl sei in einer Annahmestelle in Nordthüringen abgegeben worden. Es ist nach Unternehmensangaben bereits der dritte Millionengewinn für Thüringer beim Lotto-Spiel in diesem Jahr. Insgesamt seien seit Jahresbeginn sieben Großgewinne ab einem Wert von 100.000 Euro nach Thüringen gegangen.