Ein Mann ist bei Bohrarbeiten in Königsfeld im Landkreis Mittelsachsen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 55-jährige Arbeiter mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Hergang des Unfalls bei einer Bohrung am Donnerstagnachmittag sowie die Art der Verletzungen sind bislang nicht bekannt.