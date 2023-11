Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt: Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung in Bad Oldesloe sucht die Polizei nach Zeugen. Bei dem Streit in der Nähe einer Bushaltestelle wurde ein Mann am Donnerstag schwer verletzt, er musste in einem Krankenhaus operiert werden, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft sahen Fahrgäste eines Busses den Vorfall von der Haltestelle und aus einem Bus heraus. Der Busfahrer habe durch wiederholtes Hupen dafür gesorgt, dass die Streitenden zunächst voneinander abließen. Der Sprecher sagte, es gehe darum, Informationen zu sammeln und den Kreis möglicher Täter einzugrenzen.