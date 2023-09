Mann bei Auseinandersetzung in Heide schwer verletzt

Ein 28 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Heide (Kreis Dithmarschen) mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Es sei am späten Montagabend vor einem Mehrfamilienhaus zu dem Streit gekommen, bei der zwei unbekannte Männer den 28-Jährigen angriffen haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Duo floh auf Fahrrädern, eine Fahndung nach ihm blieb zunächst erfolglos. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er sofort operiert werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe der Tat waren den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.