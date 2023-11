Mann bei Angriff schwer verletzt und ausgeraubt

Mehr zum Thema

Schwerverletzter beim Verkehrsunfall in Bamberg Bei einem Verkehrsunfall ist ein 20 Jahre alter Autofahrer in Oberfranken schwer verletzt worden. Der Mann musste notoperiert werden, wie die Polizei Bamberg-Land am Sonntag mitteilte. Sein Zustand sei stabil. Der 20-Jährige war demnach am Samstag in Bamberg mit hoher Geschwindigkeit gefahren, als sein Auto ins Schleudern geriet, gegen einen Zaun prallte und in einem nahe gelegenen Graben landete, hieß es. Der Fahrer war mutmaßlich nicht angeschnallt. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt.