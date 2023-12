Mann bedroht Tankstellenpersonal mit Waffe

Mehr zum Thema

Zwei Menschen sterben bei Unfall auf A555 Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 555 zwischen Köln und Bonn gestorben. Die beiden seien in einem Kleinwagen verbrannt und bislang noch nicht identifiziert worden, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Der genaue Hergang des Unfalls am späten Freitagabend bei Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) sei nach wie vor unklar. Fest steht demnach aber, dass auch zwei andere Autos Schäden aufwiesen.

Propalästinensische Demos in NRW In Nordrhein-Westfalen sind am Samstag wieder Menschen bei mehreren vergleichsweise kleineren propalästinensischen Demonstrationen auf die Straße gegangen. In Düsseldorf nahmen um die 200 Menschen an einer Demo teil, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Auch in Köln, Bielefeld und Dortmund waren Kundgebungen geplant.