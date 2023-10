Mann bedroht Passanten und beschädigt Wahlplakate

Mehr zum Thema

OLG München stellt Ablehnung der Lkw-Kartellklage in Frage Mit einer Sammelklage wollen Lkw-Käufer von den führenden Herstellern eine halbe Milliarde Euro Schadenersatz eintreiben, weil sie in einem Kartell Preise ausgetauscht hatten. Das Berufungsgericht macht ihnen neue Hoffnung - und schickt einen Dämpfer hinterher.

Erfolg mit Taylor Swift: Ticketfirma Eventim erwartet Gewinn Eine große Nachfrage nach Tickets stimmt den Vermarkter CTS Eventim optimistischer. So rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von deutlich über zwei Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis des Gesamtjahres soll deutlich über 400 Millionen Euro liegen.