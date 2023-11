Mann aus Reichsbürgerszene in Schleswig-Holstein verhaftet

Mehr zum Thema

Lufthansa bläst Anteilsverkauf von Wartungssparte ab Die Lufthansa will ihre Wartungssparte komplett behalten. Der Plan für den Verkauf eines Minderheitsanteils an Lufthansa Technik werde nicht weiterverfolgt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Vielmehr sollen die in den vergangenen Monaten entwickelten Wachstumspläne eigenständig umgesetzt werden.