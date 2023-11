Mann aus Heilbronn gewinnt knapp 1,2 Millionen Euro im Lotto

Mehr zum Thema

Arbeitslosigkeit im Oktober leicht gesunken Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Oktober saisonüblich leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich landesweit von 4,0 Prozent auf 3,9 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Damit waren 248 542 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 3689 weniger als im September.

Auto fängt nach Unfall mit Lastwagen Feuer - Fahrer flüchtet Nach dem nächtlichen Auffahren auf einen Lastwagen hat ein Autofahrer in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) schlechten Gewissens die Flucht ergriffen. Er soll nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Donnerstag auf der Bundesstraße in Richtung Waiblingen so stark auf den vorausfahrenden Lkw geprallt sein, dass sein Auto Feuer fing und vollständig ausbrannte. Der Lastwagen-Fahrer erlitt einen Schock, während der leicht verletzte und zudem betrunkene Autofahrer flüchtete.