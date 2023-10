Mann aus Haft entlassen: Kurz darauf wieder verurteilt

Mehr zum Thema

Kirchheimer Schüler verlassen Israel mit Hilfe aus Island Auf abenteuerlichem Weg und mit einer Portion Zufall ist es einer Schülergruppe aus Kirchheim/Teck und ihren Betreuern gelungen, Israel nach dem Terror-Angriff zu verlassen und in Sicherheit gebracht zu werden. Die Berufsschüler landeten nach Angaben ihrer Schule am Dienstag aus Jordanien kommend in Island zwischen und sollten danach nach Hause geflogen werden. Auch eine zweite Gruppe von Berufsschülern aus Baden-Württemberg wurde früher als geplant aus dem Krisenherd gebracht.