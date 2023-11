Mann auf Bernauer Straße angeschossen und schwerverletzt

Ein Unbekannter hat am Freitagabend in Berlin-Mitte einen Mann angeschossen und schwerverletzt. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der Angreifer zog demnach die Waffe, als der 40-Jährige zu seinem Wagen an der Bernauer Straße ging. Er gab mehrere Schüsse ab, während der Mann noch zu flüchten versuchte. Ein Schuss traf ihn den Angaben zufolge am Bein. Er ging zu Boden und kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Der Unbekannte lief über die Strelitzer Straße in Richtung Rheinsberger Straße davon.

Zu den genauen Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Medienberichte, wonach ein Unbekannter an der Bernauer Straße Ecke Strelitzer Straße auf zwei Männer geschossen und beide verletzt haben soll, bestätigte die Polizei zunächst nicht.