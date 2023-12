Mann auf A44 lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Nach Unfall mit zwei Toten auf A555 - Ermittlungen laufen Nach einem Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 555 bei Köln ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei 20-jährige Männer wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Gegen beide Autofahrer werde auch wegen Verdachts der Teilnahme an einem verboten Kraftfahrzeugrennen ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Bei dem Unfall am Freitagabend waren in einem dritten Auto, einem Kleinwagen, zwei Menschen verbrannt. Sie sind noch nicht zweifelsfrei identifiziert.