Mann attackiert Polizeibeamten mit Messer: U-Haft

Flüchtiger Mörder knackte Fußfessel mit Werkzeug Bei seiner aufsehenerregenden Flucht während eines bewachten Ausgangs hat ein verurteilter Mörder seine Fußfessel mit Hilfe eines Werkzeugs geknackt. Mit einem geeigneten Werkzeug kann jede Fesselung durchtrennt werden, sagte die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im Landtag. Die CDU-Ministerin äußerte sich nicht dazu, ob dem Mann geholfen wurde, die Fußfessel durchzutrennen, und wie er bei seiner Flucht an das Werkzeug gelangen konnte. Der Deutsch-Kasache war als gefangener der JVA Bruchsal am Montag vor einer Woche bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee im rheinland-pfälzischen Germersheim entkommen.

Betrunkener Mann stürzt mit Fahrrad samt Kinderanhänger Mit etwa 2,4 Promille ist ein Mann mit seinem Fahrrad samt Kinderanhänger gestürzt. Der 37-Jährige hatte am Dienstag in Gailingen am Hochrhein (Landkreis Konstanz) die Kontrolle über das Gespann verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, die beiden Kinder im Alter von zwei und drei Jahren im Anhänger blieben unverletzt.