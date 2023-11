Seit rund drei Wochen gibt es in Panama laut Berichten Unruhen. Demnach protestieren Bürger gegen einen Vertrag zwischen der Regierung und einem kanadischen Bergbauunternehmen, erklärt die Nachrichtenagentur Associated Press. Laut dem Vertrag darf eine Tagebau-Kupfermine für mindestens 20 Jahre weiter betrieben werden. Die Miene soll sich in einem artenreichen Dschungel westlich der Hauptstadt befinden.

Zwei Männer, die sich gegen die Weiterführung der Miene eingesetzt haben, mussten nun dafür mit dem Leben bezahlen. (jsi)

