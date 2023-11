Manfred-Eigen-Preis an Biophysikerin verliehen

Mehr zum Thema

Esken verteidigt Migrationspolitik von Scholz vor Jusos SPD-Chefin Saskia Esken hat vor den Jusos die Migrationspolitik von Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt. Das Cover des Spiegel mit dem Scholz-Zitat Wir müssen endlich im großen Stil abschieben habe sie auch erschreckt, sagte Esken am Samstag beim Bundeskongress der SPD-Jugend in Braunschweig. Aber wenn man das ganze Interview des Kanzlers liest, dann kann man den ganzheitlichen Ansatz der Migrationspolitik der Ampel schon erkennen. Die Sprache, die Sprache ist unser Problem, sagte Esken.

Bergungsaktion: Frachter „Sabine“ liegt an Wasseroberfläche Der Frachter Sabine, der im Oktober im Emder Hafen gesunken war, ist in der Nacht zu Samstag bei einer Bergung an die Wasseroberfläche aufgeschwommen. Das teilte die Hafenbetreibergesellschaft NPorts auf Anfrage mit. Das Schiff liege stabil, sagte eine Sprecherin von NPorts. Die Arbeiten dauerten an.