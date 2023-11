Mandelsymbol und Meditation: Licht-Konzert in Basilika

Mehr zum Thema

Polizeieinsatz gegen Rauschgiftkriminalität in Koblenz In einer Wohnung in Koblenz hat am Mittwochnachmittag ein größerer Polizeieinsatz begonnen. Es gehe um Rauschgiftkriminalität, teilte das Polizeipräsidium mit. Die Wohnung in Koblenz-Neuendorf werde mit Unterstützung von Spezialeinheiten durchsucht. Zwei Hunde, die die Einsatzkräfte angegriffen hätten, seien in der Gefahrensituation erschossen worden, hieß es in der Mitteilung am Abend weiter. Die Maßnahmen dauerten noch an. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.