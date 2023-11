Mancherorts fehlen Internatsplätze für Auszubildende

Mehr zum Thema

Fahrer verstorben: Auto kracht in geparkte Fahrzeuge Ein Autofahrer hat in Gera mit seinem Wagen zwei geparkte Fahrzeuge gerammt und ist danach tot aus seinem Auto geborgen worden. Ein Notarzt habe bei dem 86-Jährigen einen natürlichen Tod diagnostiziert, der vor dem Unfall am Montagnachmittag eingetreten sei, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten demnach die Polizei informiert. Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Debschwitz.

Polizei löst Rechtsrock-Konzert in Sonneberg auf Die Polizei hat am Samstagabend in Sonneberg ein Rechtsrock-Konzert aufgelöst. Das nicht angemeldete öffentliche Konzert fand in einer Lagerhalle statt und war als Geburtstagsfeier getarnt, wie die Behörden am frühen Sonntagmorgen mitteilten. In der Halle seien aus Bildertafeln Hakenkreuze zusammengesetzt gewesen. Zudem hätten unbekannte Konzertteilnehmer rechtsradikale Parolen skandiert.