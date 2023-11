Mammut-Weihnachtsbaum in Rostock aufgestellt

Mehr zum Thema

Nach Zwischenfall mit Softair-Waffe: Jugendliche ermittelt Nach dem Großeinsatz der Polizei an einer Berufsschule in Stralsund am Mittwoch wegen Schüssen aus einer Spielzeugwaffe haben Beamten zwei 14- und 15-Jährige als Tatverdächtige ermittelt. Sie sollen am Dienstagvormittag mit einer Softair-Waffe auf den Schulhof und in das Gebäude gegangen sein.

Küstenländer mahnen mehr Mittel vom Bund für die Häfen an Die fünf norddeutschen Küstenländer sehen den Bund bei den anstehenden Milliardeninvestitionen in die Hafeninfrastruktur finanziell stärker in der Pflicht. Die derzeit bereitgestellten und seit 20 Jahren nicht veränderten 38,3 Millionen Euro jährlich für alle Länder reichten bei weitem nicht. Notwendig seien mindestens 400 Millionen Euro im Jahr, mahnten die Wirtschafts- und Verkehrsminister der Länder am Donnerstag bei einer Konferenz in Rostock-Warnemünde.