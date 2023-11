In der Turbinenhalle in Oberhausen bringt Mia Julia am Freitagabend (3. November) die Stimmung nur so zum Kochen. Dabei geht es auf der Bühne heiß zu – so heiß, dass die Show Minderjährigen vorenthalten bleibt. Zu den Hintergründen verrät das einstige Porno-Sternchen im RTL-Interview: „Mein Konzert ist dieses Mal ab 18 aus besagten Gründen. Also es fängt an, dass ich einfach frei nach Schnauze reden möchte (...) Es wird sehr sexy, sehr laut, sehr wild.“ Und eben auch sehr nackig…

Wird am Anfang noch in knappen Outfits gesungen, fallen am Ende obenrum komplett die Hüllen. „Zwei Herzen pochen in meiner Brust. Es ist einmal die Musik und einmal eben Erotik und Sex und das möchte bei meiner ‚Schlechte Manieren Konzert-Tournee' rüberbringen“, erklärt Mia Julia gegenüber RTL. Einen ersten Vorgeschmack gibt es oben im Video zu sehen.