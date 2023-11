Malerin Hermine Overbeck-Rohte wird mit Frauenort gewürdigt

Mehr zum Thema

Sozialverband beklagt Kampf mit Behörden und Kassen Viele Menschen in Schwierigkeiten stoßen nach Angaben des Sozialverbands Deutschland (SoVD) auf der Suche nach Hilfe immer wieder auf Hindernisse. In unserer Arbeit in unseren 50 SoVD-Beratungszentren sehen wir jeden Tag, wie sehr Menschen mit Behörden und Ämtern kämpfen müssen, heißt es in einem Schwarzbuch sozial, das der Landesverband am Mittwoch (11 Uhr) vorstellt. Darin werden Beispiele aus dem Beratungsalltag genannt.

Lkw verunglückt auf A1: Autobahn stundenlang gesperrt Die Autobahn 1 bei Wildeshausen ist nach einem Unfall in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Drei Menschen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines Lastwagens hatte am Dienstagabend wegen eines körperlichen Mangels die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lkw sei nach rechts von der Straße abgekommen und habe Bäume touchiert, so dass Äste und Fahrzeugteile auf die Autobahn flogen und nachfolgende Autos beschädigten. Außerdem sei der Tank des Lastwagens aufgerissen, wodurch mehrere Liter Diesel ausliefen. Laut Polizei sollte die A1 Richtung Bremen noch bis in den Morgen gesperrt bleiben.