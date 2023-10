Makkabi-Chef: Spielbetriebs-Einstellung ist Niederlage

Mehr zum Thema

Ehrenpreis der European Film Academy an Filmregisseur Tarr Der ungarische Filmregisseur Béla Tarr (Sátántangó, Das Turiner Pferd) erhält den Ehrenpreis der European Film Academy. Der 68-Jährige wird anlässlich der 36. Verleihung der European Film Awards mit der Auszeichnung des Präsidenten und des Vorstands der Akademie geehrt, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hieß. Tarr sei ein herausragender Regisseur und eine Persönlichkeit mit einer starken politischen Stimme, teilte die Akademie mit. Von seinen Kollegen werde er hoch geachtet und von einem weltweiten Publikum verehrt.