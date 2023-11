„Maishäckslerverfahren“ beginnt: 69-Jähriger vor Gericht

Mehr zum Thema

Als Polizist ausgegeben: Diebstahl auf Autobahn-Parkplätzen Kriminelle haben sich in Unterfranken auf Autobahn-Parkplätzen als Polizisten ausgegeben und Autofahrer dann bestohlen. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, gab sich ein bislang Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch auf einem Parkplatz an der A3 bei Esselbach (Landkreis Main-Spessart) als Polizist aus und lockte so einen Autofahrer aus seinem Fahrzeug. In dieser Zeit habe ein zweiter Täter einen Rucksack aus dem Auto gestohlen.