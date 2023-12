Mainzer OB: Bund beteiligt sich nicht an Gutenberg-Museum

Mehr zum Thema

Bus kommt von Fahrbahn ab: Zwei Fahrgäste in Krankenhaus Ein Linienbus ist am Donnerstagabend im Landkreis Bernkastel-Wittlich von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben liegen geblieben. Nach dem Unfall wurden zwei der sechs Fahrgäste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Unfall passierte auf der L141 zwischen Wittlich und Salmtal. Der Bus habe den Fahrbahnteiler mit dem linken Vorderreifen touchiert, sei dadurch nach rechts von der Straße abgekommen und in den Straßengraben geraten, hieß es. Zur Rettung der Fahrgäste musste die Feuerwehr ein Fenster einschlagen. Die L141 wurde für rund eine halbe Stunde voll gesperrt.