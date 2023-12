Mainz 05: Batz oder Rieß für den verletzten Keeper Zentner?

Mehr zum Thema

Stahl-Holding-Saar nach Gesprächen in Berlin zuversichtlich Bei der geplanten Umstellung auf die Produktion von grünem Stahl hat sich die Stahl-Holding-Saar (SHS) zuversichtlich gezeigt, bis Ende des Jahres grünes Licht aus Berlin zu bekommen. Es ist das gemeinsame Ziel, das Projekt im besten Fall noch in diesem Jahr zu einem Ende zu bringen, teilte das Unternehmen am Freitag in Dillingen nach Gesprächen am Vorabend in Berlin mit.

Stilles Gedenken an die Opfer der Amokfahrt vor drei Jahren Am dritten Jahrestag der Amokfahrt von Trier ist die Betroffenheit immer noch groß. Mit Glockengeläut, Kerzen und Gebet wurde der Opfer gedacht. In aller Stille.