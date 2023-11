Maier für Aussetzen der Schuldenbremse beim Bund

Thüringens SPD-Chef und Innenminister Georg Maier unterstützt Vorschläge, ein Aussetzen der Schuldenbremse wegen einer Notlage zu prüfen. In Krisen zu sparen halte ich grundsätzlich für falsch. Das verschärft die Krise nur, sagte Maier am Montag in Erfurt. Er unterstütze den Vorschlag der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken, die Schuldenbremse für dieses und das kommende Jahr wegen einer fortdauernden, krisenhaften Situation auszusetzen.

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse sieht vor, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Über die Regel wird seit einigen Tagen wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts debattiert, wonach Kredite für Corona-Hilfen nicht in den Klimafonds verschoben werden dürfen. Das reißt ein Loch von 60 Milliarden Euro in die Finanzplanung des Bundes.

Natürlich gehe es darum, eine Überschuldung der öffentlichen Haushalt zu verhindern, auch mit Rücksicht auf die junge Generation, sagte Maier. Man muss sich aber auch fragen, was es für die Zukunft der jungen Generation heißt, nicht ausreichend investieren zu können.