Mahnwache an Synagoge nach versuchtem Brandanschlag

Entsetzen nach versuchtem Anschlag auf Synagoge Nach einer weiteren Zuspitzung des Nahost-Konflikts nimmt die Gewalt in Berlin weiter zu. In Neukölln kommt es am Mittwochabend wieder zu Ausschreitungen. In Mitte werfen Vermummte Molotow-Cocktails auf ein jüdisches Gemeindezentrum. Der Schock sitzt tief.

Erneut Auseinandersetzung in Berlin: Demo am Auswärtigen Amt Trotz eines Demonstrationsverbots ist es in Berlin-Neukölln am Mittwochabend erneut zu Menschenansammlungen gekommen. Die Polizei sprach von einer aufgeheizten Stimmung auf der Sonnenallee. Es werde Pyrotechnik abgebrannt, Steine und Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten geworfen, teilte die Polizei bei der Plattform X, früher Twitter, mit.