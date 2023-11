Magnetschwebebahn laut Senatorin „sinnvolle Ergänzung“

Mehr zum Thema

Büros von Abgeordneten beschädigt: Zusammenhang mit Israel Das Bürgerbüro der Berliner Grünen-Abgeordneten Antje Kapek in Kreuzberg ist durch einen Steinwurf und Farbe beschädigt worden. Polizisten stellten am Montagvormittag in der Wrangelstraße einen Sprung in der Scheibe des Büros und rote Farbe an dem Büro fest, wie am Montag mitgeteilt wurde. Reste einer Flasche wurden sichergestellt. Kapek sagte der Berliner Zeitung, an die Hauswand sei die Parole 4 Gaza geschrieben worden - was auf einen Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg hindeutet.

2,5 Millionen Liter Gülle im Kreis Oberhavel ausgelaufen Rund 2,5 Millionen Liter Gülle haben in Zehdenick im Landkreis Oberhavel erheblichen Schaden verursacht. Am Sonntagmorgen war in der Straße am Saatzuchtgut der Güllebehälter einer Biogasanlage aus bislang ungeklärter Ursache gerissen, berichtete die Polizei am Montag. Dadurch sei eine große Menge der Flüssigkeit ausgelaufen und habe eine Fläche von 400 mal 400 Metern verschmutzt. Die Feuerwehr pumpte die Gülle demnach ab und füllte sie in andere Behälter um. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 100.000 Euro.