Magdeburger Hauptbahnhof am Wochenende gesperrt

Vier Verletzte durch Pyrotechnik in Dresden Vier Menschen sind beim Spiel der 3. Fußball-Liga zwischen Dynamo Dresden und dem Halleschen FC (2:1) durch Pyrotechnik im Dresdner Fanblock verletzt worden. Das gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Demnach erlitten drei Frauen und ein Mann am Mittwochabend Brandverletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten. Zudem wurde deren Kleidung teilweise beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler suchen weitere Geschädigte und Zeugen.

Gemeinden und Einwohner an Windkraft-Erlösen beteiligen Die Linke im Landtag fordert, dass Kommunen und Einwohner in Sachsen-Anhalt vom Ausbau der erneuerbaren Energien finanziell profitieren sollen. Energieminister Armin Willingmann (SPD) habe ein entsprechendes Gesetz immer wieder angekündigt, aber bisher liege nichts vor, bemängelte der wirtschaftspolitische Sprecher Wulf Gallert am Donnerstag in Magdeburg. Die Linke möchte die Debatte nun mit einem eigenen Gesetzentwurf beschleunigen. Wir wollen, dass jetzt endlich was passiert, sagte Gallert.